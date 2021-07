Fələstinin dövlət başçısı Mahmud Abbas Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti əsasında İstanbula rəsmi səfərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində dövlət başçıları arasında təkbətək görüş keçirilib.

Mətbuata qapalı formada keçirilən görüşdə ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq.

Qeyd edək ki, səfərin gündəliyində Türkiyə ilə Fələstin arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və Fələstində növbəti seçkilərlə bağlı fikir mübadiləsi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.