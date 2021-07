Şəhid ailəsi fırıldaqçı jurnalistin qurbanı oldu - VİDEO

Qəbələdən olan şəhid Elməddin Mustafayevin ailə üzvləri özünü televiziya işçisi kimi təqdim edən fırıldaqçının qurbanına çevrilib.

Şəhid ailəsi ilə əlaqə saxlayan fırıldaqçı çəkiliş üçün dəvət alır. Sonra şəhid anasına çəkilişin ödənişli olduğunu bildirir və istəyinə də nail olur.

Ailə "jurnalist”in fırıldaqçı olduğunu sosial şəbəkələrdə çıxan məlumatdan sonra anlayır.

Şəhid anası Könül Mustafayeva bu hadisədən ciddi sarsıldığını bildirir.

Qeyd edək ki, hadisə prokurorluq əməkdaşları tərəfindən araşdırılır.

Baku TV-nin süjetini təqdim edirik:

