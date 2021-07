ABŞ-da binanın çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 85-i ötdü

ABŞ-ın Florida ştatının Mayami-Deyd dairəsinin Sörfsayd şəhərində 12 mərtəbəli binanın çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 86-ya çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Mayami-Deyd dairəsinin başçısı Daniella-Livayn Kava bildirib.

“Dağıntılar altından daha bir neçə nəfərin cəsədini çıxardıq. Ölənlərin ümumi sayı hazırda 86 təşkil edir”, - deyə o qeyd edib.

Dairə başçısı əlavə edib ki, 43 nəfərin taleyi naməlum olaraq qalır.

Xatırladaq ki, çoxmərtəbəli yaşayış binası iyunun 24-nə keçən gecə çöküb. Hadisə nəticəsində 140 nəfərin həlak olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.