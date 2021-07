Hikmət Hacıyev Şuşaya gələn diplomatlara təşəkkür etdi

Diplomatik korpuslarla Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı gözəl Şuşaya səfərimizi başa vurduq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi − Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tvitterdə bildirib.



“Səfirlər dağıdılmış mədəniyyət abidələri barədə yerindəcə ilk mənbədən məlumat aldılar, bərpa və qorunma planlarına dair qeydlər apardılar. Ziyarətə qatılan hər kəsə təşəkkür edirik", - Hacıyev vurğulayıb.



Qeyd edək ki, Azərbaycanda akkreditə olunmuş 100-ə yaxın diplomatik korpus nümayəndələrinin, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı təmsilçilərinin işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonuna və Şuşa şəhərinə səfəri həyata keçirilib.

