Qarabağdakı döyüşlər zamanı ölən daha 3 erməni hərbçinin meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, meyitlər Hadrut ərazisində aparılan axtarışlar zamanı aşkarlanıb. Bildirilir ki, ölən hərbçinin şəxsiyyəti məhkəmə-tibbi ekspertizasından sonra müəyyənləşdiriləcək.



Bununla da indiyədək tapılan erməni hərbçilərinin meyitlərinin sayı 1 604-ə çatıb.

