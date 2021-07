Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, Nizami rayonu, C.Naxçıvanski küçəsində gəlinlə qaynana dalaşıb. Bu insidenti görən gəlinin həyat yoldaşı özünü yaşadıqları binanın 5-ci mərtəbəsindən atıb. Kişi hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

