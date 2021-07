İran Prezidenti Həsən Ruhani ölkəyə koronavirusun beşinci dalğasının gəlməsi barədə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti” yazıb.

O bildirib ki, ölkənin cənub və cənub-şərq bölgələrində “delta” ştammının yayılması müşahidə olunur: "Bu ştamm digər bölgələrə də yayılıb. Vəziyyət əvvəlki həftələrlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə pisləşib".

