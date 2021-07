Haitinin öldürülən prezidenti Jovenel Moizin həyat yoldaşı Martine Moiz dəhşətli hadisədən sonra ilk dəfə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə "Haiti 24” telekanalı yazıb.

"Mən sağam, lakin həyat yoldaşımı itirmişəm. Muzdlular prezidenti öldürdü, digər muzdlular isə onun arzularını və ölkəyə baxışını öldürdülər”, - deyə M.Moiz bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.