Qarışıq döyüş növləri üzrə Las-Veqasda təşkil olunmuş UFC-264 turnirinin əsas döyüşündə irlandiyalı Konor Makqreqorla ABŞ döyüşçüsü Dastin Puarye üz-üzə gəlib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki,görüş amerikalının qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Belə ki, ilk raundun sonunda ayağı qırılan Makqreqor texniki nokautla məğlub olub.

Onu döyüş meydanından xərəklə aparıblar.

