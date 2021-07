Rusiyada ermənilər taksi sürücüsünə hücum ediblər.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayımlanıb.

Bildirilib ki, hadisə Yaroslavl şəhərində baş verib. Əllərində çəkic olan ermənilər taksi sürücüsünə hücum ediblər və onu daha əvvəl münaqişə etdiyi bir nəfərin yanına aparıblar.

Faktla bağlı polis araşdırma aparır.

