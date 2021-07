"Yuxu kimi" serialında Nigar obrazını canlandıran aktrisa Cəmilə Muradovanın toyu olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, Maksim Listkov adlı əcnəbiyə ərə gedib. Cütlüyün toyu ötən gün şəhər restoranlarından birində baş tutub.

Məclisə Cəmilənin həmkarları qatılıblar.

