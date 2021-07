Görün Hüseynin ögey qardaşı kim imiş - VİDEO

ARB TV-nin "Onun Sirri" verilişinin növbəti qonağı klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur klarnetçi ögey qardaşı olduğunu etiraf edib:

"Atamın ilk evliliyindən olan oğlu var. Adı Pərviz Hüseynovdur. Anası rusdur. 1980-ci illərdə anası ilə birgə Rusiyaya köçüb. Biz əlaqə saxlayırıq. Bakıya gəlmək istəyirdi. Pandemiyaya görə alınmadı. O da musiqi ilə məşğul olur. Rok ifaçısıdır. Mənə oxşarlığı yoxdur, daha çox atama bənzəyir. Bizdə ögeylik yoxdur. O mənim qardaşımdır".

