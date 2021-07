Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri, diplomat Tofiq Zülfüqarov ABŞ, Rusiya və Fransa səfirlərinin Şuşaya getməmələrinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, T.Zülfüqarov bu barədə sosial şəbəkədə yazıb:

"Minsk qrupu, nəhayət, öldü. Hər üç səfir rəsmi və ictimai təcridə məruz qoyulmalıdır. Səfirlər Şuşaya getməyənə qədər həm onlar hansısa tədbirə çağırılmasın, həm də onların tədbirlərə dəvəti qəbul edilməsin. Bu qaydanı pozan hər kəs mediada tənqid olunmalıdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.