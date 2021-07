“Yol əhvalatı” filmini xatırladan qəza - FOTO

Gəncədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Gəncə -Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil yolunun Hacıkənd qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Hərəkətə olan ”Shacman” markalı, betonqarışdıran maşının əyləc sistemində nasazlıq yaranıb. Betonqarışdıran maşın qəsəbədə olan evə çırpılıb. Qəza zamanı sürücü sıxılmış vəziyyətdə qalıb.

Dərhal hadisə yerinə FHN xilas ediciləri cəlb olunub. Sürücü 1979-cu il təvəllüdlü İsayev Elnur Elbrus oğlu xilasedicilər tərəfindən çıxarılıb. O xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

