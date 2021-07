Bu ölkə də Əfqanıstandan çıxdı

Avstraliyanın Əfqanıstandakı 20 illik varlığı başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Avstraliyanın müdafiə naziri Peter Dutton “Sky News”a açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, ölkəsinin 20 illik Əfqanıstan müharibəsində iştirakı başa çatıb:

“80 dəstək qüvvəsi geri çəkilib. Hərbçilərin geri çəkilməsi son həftələrdə gerçəkləşəcək. Bu, milli maraqlarımız və ya müttəfiqlərimizin maraqları üçün olduğunu düşündüyümüz vəziyyətlərdə ABŞ-la aparılan kampaniyaların bir parçası olmayacağımız mənasına gəlmir”, - o deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.