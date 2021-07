Bakı - Şamaxı yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Qəzanın görüntüləri sosial mediada paylaşılıb.

Hadisə zamanı “KİA” markalı maşın yoldan çıxaraq aşıb və nəticədə yanıb.

Hadisədə xəsarət alan şəxs DYP əməkdaşlarının xidməti maşını ilə təcili tibbi yardım avtomobilinə qədər çatdırılıb və yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

