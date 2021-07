Yaponiyada iyulun 4-ü baş verən torpaq sürüşməsindən sonra ölənlərin sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Atami şəhərində baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində 10 nəfər həlak olub. Daha əvvəl 9 nəfərin öldüyü bildirilirdi.

Məlumata əsasən, artıq ikinci həftədir ki, xilasedicilər sürüşmə yerindəki dağıntıları təmizləməyə davam edirlər. 18 nəfər hələ də itkin düşmüş sayılır.

