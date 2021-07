UEFA Avropa Çempionatı iştirakçılarının sayını 24-dən 32-yə qaldırmaq barədə düşünür.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq təklif hazırda təşkilat tərəfindən dəyərləndirilir.

Məlumata görə, məsələ ilə bağlı yekun qərar 2023-cü ilədək qəbul edilməlidir.

İştirakçı sayının artacağı təqdirdə, dəyişikliyin 2028-ci ildən etibarən qüvvəyə minəcəyi gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.