İyunun 24-də ABŞ-ın Florida ştatının Mayami şəhəri yaxınlığında baş vermiş bina uçqununun qurbanları artmaqdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, "RİA-Novosti" artıq ölənlərin sayının 90-a çatdığını yazıb.

Hələlik 71 nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşib.



Qeyd edək ki, bundan öncə ən son məlumat kimi 86 nəfərin öldüyü bildirilirdi.

