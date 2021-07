Paytaxt Bakıda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb.

Belə ki, “Mercedes” markalı avtomobil hələlik kimliyi bəlli olmayan kişini vurub.

Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

