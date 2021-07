İtaliya Avropa çempionu oldu

Futbol üzrə Avropa çempionatında qalib müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, final matçında İtaliya və İngiltərə milliləri üz-üzə gəlib.

Matçın əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatdığı üçün əlavə vaxta ehtiyac duyulub. Burada da hesab dəyişmədiyinə görə qalib penaltilər seriyasında müəyyənləşib.

Penaltilər seriyasında 3:2 hesabı ilə qalib gələn İtaliya turnirin qalibi olub və tarixində ikinci dəfə (ilk dəfə Avro-1968) Avropa çempionatını qazanıb.

İngiltərə isə tarixində ilk dəfə çıxdığı finalda məğlub olub.

Qeyd edək ki, Avro-2020 Bakı da daxil olmaqla Avropanın 11 şəhərində keçirilib.

