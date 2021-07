Avropa çempionatının ən yaxşı oyunçusunun adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliya millisinin qapıçısı Canluici Donnarumma Avropa çempionatının ən yaxşı oyunuçusu seçilib. O, yeddi oyun ərzində qapısında cəmi dörd top buraxıb, İspaniya ilə yarımfinal və İngiltərə ilə final görüşlərindəki penaltilər seriyasında əsas qəhrəman olub.

Xatırladaq ki, AVRO-2020-nin qalibi İtaliya oldu.

