Türkiyənin Şırnak vilayətindəki Cudi dağında 40 il sonra festival təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, terrorçulardan təmizlənən bölgəyə yüzlərlə sakin axın edib.

Festivalda dualar edilib, musiqilər səsləndirilib. Qeyd edək ki, islami inanclara görə, tufandan sonra Nuhun Gəmisi Cudi dağı üzərinə oturub. Festival iştirakçıları Nuhun gəmisinin torpağa oturduğu inanılan yerdə namaz qılıb.

