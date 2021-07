Bloqer “qadınları zorlayın” çağırışına DİN-dən REAKSİYA - VİDEO

“Sosial şəbəkədə özünü “Pantural” kimi təqdim edən şəxsin izləyicisi olan kişilərə xitab edərək, ictimai yerlərdə onları şəhvətləndirən qadınlara qarşı seksual xarakterli zorakılıq əlamətləri törətməyə çağırış etməsilə bağlı araşdırmalara başlanılıb”.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətinin rəisi, polis polkovniki Ehsan Zahidov bildirib.

DİN rəsmisinin sözlərinə görə, araşdırma nəticəsindən asılı olaraq, sözügedən şəxs barəsində qanunamüvafiq qaydada qərar qəbul olunacaq.

Qeyd edək ki, “Pantural” videosunda açıq-saçıq geyinən qadınların kişiləri narahat etdiyini deyərək, diskomfort yaratdıqlarını deyib:

“Bəli, şüur bizə verilib ki, nəfsimizə qalib gələk. Buna görə də siz küçədə salamat gəzə bilirsiniz, başınızı üzmürük ya da şapalaq vurmuruq, amma vurmaq lazımdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.