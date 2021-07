Ceyhun Səfərov vəzifəsindən azad edilib? - AÇIQLAMA

Bəzi mətbuat orqanlarında "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Ceyhun Səfərovun vəzifəsindən azad edildiyi barədə məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Azəriqaz ” İB-nin baş direktoru Ruslan Əliyev yayılan məlumatların həqiqət olmadığını bildirib:

"Hörmətli "Facebook" izləyiciləri!

Bəzi internet mənbələrində Birliyimizin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Ceyhun Səfərovun işdən azad olunması barədə məlumatlar yayılıb. Heç bir əsası olmayan məlumatdır. Mən Birliyin baş direktoru olaraq belə bir əmr imzalamamışam. "Azəriqaz" İB ailəsinin ən peşəkar üzvü olaraq Ceyhun Səfərov iş başındadır, vəzifəsini davam etdirir", - deyə o, qeyd edib.

