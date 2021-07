Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Gəncə şəhərində səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir bu barədə özünün "twitter" səhifəsində yazıb.

"Qardaş Azərbaycanın ikinci böyük və qədim şəhəri olan Gəncədə işgüzar səfərdəyik. Gəncə şəhərinin tarixi, mədəni və turizm aspektlərini, eləcə də milli və mənəvi şəxsiyyətləri sabah tanıyacağam".

