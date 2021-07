“İsrail Fələstinlə yenidən dialoqa başlamağı planlaşdırır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrail prezidenti İsaak Herzoq belə açıqlama verib. O bildirib ki, Fələstinin dövlət başçısı Mahmud Abbasla son telefon danışığı zamanı məsələ gündəmə gəlib və o dialoq istəyi barədə həmkarına məlumat verib.

İddialara görə, Mahmud Abbas dialoqa başlamaq üçün şərtlər irəli sürüb.

