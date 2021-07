Qiyməti 6000 min manat olan inək sığortalana biləcək

Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə tətbiq edilən aqrar sığorta mexanizmi vasitəsilə fermerlər südlük inəkləri sığortalaya bilərlər.

Metbuat.az-a Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, inəklər iki sığorta zərfi vasitəsilə sığortalana bilər.

Əsas riskləri əhatə edən birinci sığorta zərfi üzrə sığorta tarifi 6,1 faiz, genişləndirilmiş riskləri əhatə edən ikinci sığorta zərfi üzrə sığorta tarifi 9,5 faiz təşkil edir.

Sığorta ödənişləri inəklərin ölümü və məcburi kəsimə verilməsi hallarında edilir.

Fermerlər hesablanmış sığorta haqqının yalnız yarısını ödəyirlər. Sığorta haqqınının qalan hissəsini fermerlərə dəstək üçün dövlət ödəyir.

Müxtəlif qiymətə olan inəklərin sığortalanması üçün fermerin ödədiyi məbləğ aşağıdakı kimidir:

Qeyd edək ki, artıq südlük inəklərin sığortalanması üzrə ilk sığorta ödənişi həyata keçirilib. Yaxın vaxtlarda bu sığorta növü üzrə növbəti ödənişlər həyata keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.