Hindistanda ildırım düşməsi nəticəsinə azı 38 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisələr Racastan və Uttar Pradeş əyalətində baş verib. Təbii fəlakət zamanı 20 nəfər xəsarət alıb. Məlumata görə, ildırımlardan biri fotoqraf çəkmək üçün bir yerə toplaşan gənclərin üzərinə düşüb.

Yerli dairələr əlverişsiz hava şəraitinin davam edəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

