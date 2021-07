Kubada etiraz aksiyaları başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, küçələrə çıxan yüzlərlə insan hökumətin siyasətinə və iqtisadi vəziyyətə etiraz edib. Etirazçılar hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirib. Bəzi bölgələrdə sakinlər dükanlara hücum edərək, qarətlər törədib.

Bölgələrdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.

