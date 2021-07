Daxili işlər orqanlarında yeni təyinat olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, polis kapitanı Fətəliyev Fərid Zaur oğlu nazir Vilayət Eyvazovun əmri ilə Qobustan Rayon Polis Şöbəsində əməiyyat işi üzrə rəis müavini vəzifəsinə təyin edilib.

F.Fətəliyev bu təyinata qədər Qobustan Rayon Polis Şöbəsinin istintaq qrupunun baş müstəntiqi vəzifəsində çalışırdı.

