Taliban BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiya siyahısından çıxmaq üçün Rusiyadan dəstək istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Taliban təşkilatının Qətərdəki sözçüsü Süheyl Şahinin sözlərinə görə, məsələ barədə Moskva ilə danışıqlar aparılır. BMT-dən məsələ barədə rəsmi açıqlama verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.