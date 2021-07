Ötən gün gecə saatlarında sosial şəbəkələrdə Bakının Xətai rayonunun Süleyman Əhmədov küçəsinin 8 Noyabr prospekti ilə kəsişən hissəsində yol kənarında olan kommunikasiya xəttinə aid quyunun baxış qapağının sınması ilə bağlı məlumat yayılıb.

Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən Metbuat.az-a (AAYDA) məlumat verilib.

Məlumatda həmçinin deyilir ki, problemlə bağlı agentliyə məlumat daxil olan kimi əraziyə baxış keçirilib, onun həlli istiqamətində müvafiq addımlar atııb.

