ABŞ-ın Kaliforniya ştatında təlim zamanı xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlim zamanı paraşütü açılmayan hərbçi evin mətbəxinə düşüb. O, yerə düşəndən sonra huşunu itirib. Hərbçi möcüzə nəticəsində ciddi xəsarət almayıb. Hadisə zamanı sakinlər arasında da xəsarət alan olmayıb. Ailə üzvləri mətbəxə girəndə üzləşdikləri mənzərə qarşısında təəccübünü gizlədə bilməyib.

Yeniyetmə qız dərhal hadisə barədə məlumat verib. Hərbçi xəstəxanaya yerləşdirilib.

