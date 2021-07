2021-ci ilin fəaliyyət planına əsasən Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) təşkilatçılığı ilə hərbi qulluqçular üçün beynəlxalq humanitar hüquq mövzusunda seminarlar keçirilib.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, seminarlar zamanı BQXK-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşları şəxsi heyət qarşısında müxtəlif mövzularda çıxış edib və onları maraqlandıran sualları cavablandırıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.