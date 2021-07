Erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşı minaya düşdü - FOTO

Xocavənd rayonunda erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşının minaya düşməsi barədə xəbərlər düzgündür. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Caliber” “Telegram” kanalı yazıb. Sözügedən şəxsə hərbçilərimiz tərəfindən təcili-təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərilib. Sözügedən fakt təqdim olunan fotolarla da təsdiqlənib:

