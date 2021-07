Türkiyənin Mersin şəhərində 23 yaşlı şəxsin 18 yaşlı tələbə sevgilisinin açıq görüntülərini çəkərək sosial mediada yaydığı iddia edilir. İddialara görə, bu işdə 23 yaşlı şəxsə onun dostu da kömək edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq onların ikisi də nəzarətə götürülüb. Gəncin dostunun iddiasına görə, açıq görüntüləri ilk dəfə mediada görüb və bundan sonra onunla əlaqəsini kəsib. Əsas şübhəli də əməlini boynuna almır.

Araşdırmalar davam edir.

