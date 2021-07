"Koronavirusun məqsədi insanları öldürmək deyil" - Rus professordan AÇIQLAMA

"Koronavirusun məqsədi bizi- insanları öldürmək deyil, mümkün qədər tez yayılmaqdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı alim, infeksion xəstəliklər üzrə mütəxəssis, professor Vladimir Çulanov deyib.

"Virusun insanları öldürməyə deyil, onların vücudlarında tam olaraq yaşamağa ehtiyacı var. Koronavirusun bizi öldürməsi faydalı deyil və bu səbəbdən daha çox patogen olmur".

"İzvestiya" ilə söhbətində professor Çulanov, qeyd edib ki, virus üçün tez yayılması daha vacibdir. Amma bu da onun, daha ölümcül variantlarının ortaya çıxa biləcəyini istisna edəcək deyə bir fikir də yoxdur.

Professor onu da qeyd edib ki, koronavirusun təhlükəsiz bir virus olduğu barədə mif dayandırılmalıdır, çünki koronavirüsdən ölüm qrip ölümündən on qat daha yüksəkdir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

