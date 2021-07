Avropa Şurası Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların müddətini daha 6 ay uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərara görə, Moskvaya qarşı qadağalar yanvar ayının 31-i 2022-ci ilə qədər qüvvədə olacaq

Qeyd edək ki, Krımın ilhaqına görə Avropa Birliyi Rusiyaya iqtisadi sanksiyalar tətbiq edib.

