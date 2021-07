Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu ilk dəfə qızı Sara ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, ənənəsinə sadiq qalan sənətçi yenə də onun üzünü göstərməməyə çalışıb.

Qaraçuxurlu dəniz kənarında gün batımında çəkdirdiyi şəkli İnstaqramında hekayə bölümünə yerləşdirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.