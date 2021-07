Bakının Nərimanov rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, avtoqəza Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb.

Yusif Mustafayevin idarə etdiyi “Hyundai” markalı avtomobbil əvvəlcə "Mercedes" markalı minik maşınına, daha sonra yol nişanına çırpılaraq aşıb.

Qəza nəticəsində "Hyundai"ın sürücüsü və iki nəfər qadın sərnişin xəsarət alıb.

Faktla bağlı Nərimanov Rayon Polis İdarəsi araşdırma aparır.

