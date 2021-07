Türk alimlər dünyanın gözlədiyi sevindirici xəbəri açıqladı: Bizə 100 gün vaxt verin

Koronavirusa qarşı peyvənd ərsəyə gətirməklə böyük uğura imza atan türkiyəli elm adamları Özləm Türəci və Uğur Şahin dünyanı sevindirən açıqlama ilə yenidən gündəm olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar koronavirusun mutasiyaya uğramış variantlarına qarşı təsirli ola biləcək peyvəndi 100 gün ərzində hazırlaya biləcəklərini elan ediblər. Bildirilib ki, yeni peyvəndin testləri avqust ayında başlayacaq. Elm adamlarının sözlərinə görə, vaxt keçdikcə koronavirus dərmanlara qarşı daha yaxşı mübarizə aparmağa başlayır. Buna görə də, yeni peyvəndlər daha çox təsirli olmalıdır.

Qeyd edək ki, Özləm Türəci və Uğur Şahin Almaniyada fəaliyyət göstərir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

