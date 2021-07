Səudiyyə Ərəbistanı ilə Oman İranın nüvə və raket proqramlarına qarşı əməkdaşlıq etmək barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tərəflərin birgə bəyanatında bildirilir. Səudiyyə Ərəbistanı və Oman rəhbərliyi hesab edir ki, Tehranın hərbi fəaliyyəti regionun sabitliyi üçün təhlükədir.

