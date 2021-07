29 il sonra Şuşaya gedən Zaur göz yaşlarına boğuldu - VİDEO

Aparıcı Zaur Baxşəliyev 29 ildən sonra Şuşaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bununla bağlı şəxsi “Instagram” hesabında paylaşım edib. Şuşanı görən Zaur göz yaşlarına hakim ola bilməyib:

“Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Allah qazilərimizi, Müzəffər Ordumuzu, Ali Baş komandanını qorusun. 29 ildən sonra Qafqaz Müsəlmanları idarəsi, onun rəhbəri Bütün Qafqazın Şeyxi Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə və Dini konvensiyaların rəhbərləri ilə Şuşaya səfər etdik… Allaha Şükürlər olsun”,- deyə o, qeyd edib.

