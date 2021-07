Şəkidə 16 yaşlı qızı ərə verən valideynlər polisə çağırıldı - YENİLƏNİB/ VİDEO

Sosial şəbəkələrdə Şəkinin Kiçik Dəhnə kəndində 15 yaşlı qızın ərə verilməsi ilə bağlı videogörüntülər yayılıb.

Bu barədə DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Metbuat.az-a açıqlama verib. Yayılan görüntülər əsasında Şəhər Rayon Polis Şöbəsində dərhal araşdırmalara başlanılıb.

Araşdırma zamanı 2005-ci il təvəllüdlü M.H ilə 1991-ci il təvəllüdlü M.S-nin evləndirilməsi faktı öz təsdiqini tapıb.

Yeniyetmənin valideynləri polisə dəvət olunub və onların izahatları alınıb.

Hazırda Şəki ŞRPŞ-nin İstintaq bölməsində araşdırma aparılır.

*10:21

Şəki rayonunun Dəhnə kəndində 15 yaşlı qız evləndirilib.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatlar sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Yayılan məlumatlarda qızın 29 yaşlı oğlanla evləndiyi bildirilib.

DİN Mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, hazırda yayılan görüntülərlə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.