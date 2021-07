Bakı-Sumqayıt şossesinin metronun "20 Yanvar" stansiyası istiqamətində avtomobil yanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu səbəbdən də hazırda qeyd edilən yolda sıxlıq müşahidə olunur.

