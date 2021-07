“İsrail-Fələstin məsələsində iki dövlətli həll variantını dəstəkləyirəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin Xarici İşlər naziri Yair Lapid belə açıqlama verib. O eyni zamanda bildirib ki, hazırda bu həll variantının reallaşması şərait yoxdur.

“İki dövlətli həll variantını dəstəklədiyim sirr deyil.Təəssüf hazırda bununla bağlı plan yoxdur” - deyə o bildirib.

