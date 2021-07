Putindən GÖZLƏNİLMƏZ AÇIQLAMA - Onların bu torpaqlara ehtiyacı yoxdur

“Ukrayna Donbasda qanlı təxribatlar təşkil edir və Minsk razılaşmalarına riayət etmir. Görünən odur ki, Kiyevin Donbasa ehtiyacı yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Kremlin internet saytında yayımlanan ruslar və ukraynalıların birliyinə dair məqaləsində yazıb.

Mövqeyini təsdiqləmək üçün Rusiya lideri iki arqument göstərib.

Putin deyib ki, birinci arqument odur ki, Donbas sakinləri zorla və təhdidlə verilən əmri qəbul etməyəcəklər. Prezidentə görə, ikinci arqument, Minsk razılaşması ilə bağlıdır. Putin bu razılaşmanı “anti-Rusiya” məntiqinə zidd adlandırıb, çünki layihəyə görə, yalnız daxili və xarici düşmən imicinin davamlı yetişdirilməsi nəzərdə tutulur.

Putin Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskynin sülhə nail olmaq üçün dediklərini seçki qabağı vəd adlandırıb. Onun fikrincə, Zelenski hakimiyyətə gəldikdən sonra heç bir şey dəyişməyib və Donbasdakı vəziyyət daha da, pisləşib. Putin yazır ki, "Rusiyaya qarşı" layihədə suveren Ukraynaya və həqiqi müstəqilliyini qorumağa çalışan siyasi qüvvələrə yer yoxdur.

“Ukrayna cəmiyyətində barışıqdan, dialoqdan, yaranan çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolu tapmaqdan danışanları isə “Rusiyapərəst” agentlər kimi nişanlayırlar. Yenə deyirəm, Ukraynada bir çoxları üçün "anti-Rusiya" layihəsi sadəcə qəbuledilməzdir. Milyonlarla insan var ki, onların başlarını qaldırmasına icazə verilmir. Onlar praktik olaraq öz baxışlarını qorumaq üçün qanuni imkanlarından məhrum edilmişdir. Onlar qorxudulur, inanclarına görə, danışılan sözə, mövqelərinin açıq şəkildə ifadə edilməsinə görə, yalnız təqib olunmurlar, həm də öldürülürlər”.

Rusiya lideri qeyd edir ki, heç vaxt tarixi ərazilərimizin və orada yaşayan bizə yaxın olan insanların Rusiyaya qarşı istifadə edilməsinə icazə verməyəcəklər.

“Rusiya Ukrayna ilə dialoqa açıqdır və ən çətin məsələləri müzakirə etməyə hazırdır. Ancaq himayə etdiyimizin milli maraqları qoruduğunu və başqalarına xidmət etmədiyini, kiminsə əlində bizə qarşı mübarizə aparmaq üçün bir vasitə olmadığını başa düşməyimiz vacibdir”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

