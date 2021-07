Azərbaycan XİN İraqa başsağlığı verib

Azərbaycanın Xarici İşlər Naziriliyi İraq hökumətinə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN rəsmi tvitter səhifəsində paylaşım edib.



“İraqın Nasiriyyə şəhərindəki Əl-Hüseyni xəstəxanasında baş verən yanğın bizi dərindən kədərləndirdi. Yanğın qurbanlarının ailələrinə və İraq xalqına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Bu çətin anlarda İraq hökuməti və xalqının yanındayıq”.



Xatırladaq ki, İraqın cənubunda Di-kar əyalətinin Ən-Nasiriyyə şəhərində koronavirus xəstələr üçün nəzərdə tutulan xəstəxanada baş verən yanğın nəticəsində 54 nəfər ölüb. Ölkədə matəm elan edilib.

