Rusiya Əfqanıstandakı diplomatlarını təxliyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomatlar Özbəkistana təxliyə edilib. Özbəkistanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumatı təsdiq edib.

Qeyd edək ki, Talibanın hücumlarını intensivləşdirməsi Əfqanıstanda gərginliyi artırıb.

